Ardmore Shipping Corporation est engagée dans la propriété et l'exploitation de pétroliers de produits et de produits chimiques dans le commerce mondial. La société fournit des services de transport maritime à ses clients par le biais d'affrètements au voyage, d'affrètements à temps et de pools commerciaux. La société assure le transport maritime de produits pétroliers et chimiques dans le monde entier pour les majors pétrolières, les compagnies pétrolières nationales, les négociants en produits pétroliers et chimiques et les entreprises chimiques, grâce à sa flotte de pétroliers de produits et de produits chimiques de taille moyenne à haut rendement énergétique. Ses navires comprennent l'Ardmore Seavaliant, l'Ardmore Seavantage, l'Ardmore Sealion, l'Ardmore Seawolf, l'Ardmore Seahawk, le T Matterhorn, l'Ardmore Chippewa, l'Ardmore Cheyenne, l'Ardmore Cherokee, l'Ardmore Defender, l'Ardmore Dauntless, l'Ardmore Seafarer, l'Ardmore Sealancer, l'Ardmore Sealifter, l'Ardmore Sealeader, l'Ardmore Engineer, l'Ardmore Exporter et l'Ardmore Encounter. Ses filiales comprennent Ardmore Shipping LLC, Ardmore Maritime Services LLC, Ardmore Energy Transition Ventures Ltd et Ardmore Element 1 Ventures LLC.