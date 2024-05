(Alliance News) - Arecor Therapeutics PLC a célébré lundi les résultats de son insuline AT278.

La société biopharmaceutique basée dans l'Essex, en Angleterre, a déclaré que l'AT278 présentait un profil pharmacocinétique et pharmacodynamique significativement accéléré par rapport à NovoRapid et Humulin R U-500 chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et ayant un indice de masse corporelle élevé.

Sarah Howell, directrice générale, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante pour l'ATC : "Il s'agit d'une étape importante dans le développement de l'AT278, qui renforce notre confiance dans son potentiel évident à fournir une option de traitement insulinique supérieure qui réduit le fardeau et améliore les résultats pour les personnes vivant avec le diabète et nécessitant de fortes doses quotidiennes d'insuline. Ces patients constituent un segment important du marché cible.

"En outre, en tant que seule insuline concentrée, mais à action très rapide, en cours de développement, l'AT278 a la capacité de bouleverser le marché en permettant la mise au point de la prochaine génération de pompes à insuline véritablement miniaturisées et d'une durée de vie plus longue, un objectif clé pour les patients, les médecins et l'industrie".

Les actions d'Arecor ont augmenté de 6,9 % à 140,00 pence chacune lundi matin à Londres.

