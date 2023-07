Arecor Therapeutics PLC - société de biotechnologie commerciale établie dans le West Sussex, en Angleterre - conclut une entente avec une " société biopharmaceutique de premier plan " pour soutenir le développement continu d'un produit biosimilaire. Cette collaboration génératrice de revenus fait suite à un partenariat technologique antérieur entre les deux sociétés, utilisant la plate-forme technologique propriétaire d'Arecor, Arestat, et l'expertise en matière de formulation.

Sarah Howell, directrice générale, déclare : "Cette collaboration démontre la force de notre savoir-faire et de notre expertise, ainsi que la valeur que cette expertise peut apporter aux programmes de recherche de nos partenaires. Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec un partenaire existant, de renforcer une relation clé et de nous appuyer sur nos antécédents de partenariats avec des sociétés biopharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan."

Cours actuel de l'action : 221,00 pence, en baisse de 3,9 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 32

