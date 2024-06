Arecor Therapeutics plc est une société biopharmaceutique britannique à vocation mondiale. Grâce à sa plateforme technologique Arestat, la société développe un portefeuille interne de produits pour le diabète et d'autres indications, et collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour fournir des produits thérapeutiques. Son portefeuille comprend l'AT247 - Insuline à action ultra-rapide et l'AT278 - Insuline à action ultra-rapide ultra-concentrée. Son produit phare, l'AT247, est une formulation d'insuline activée par l'Arestat, conçue pour accélérer l'absorption de l'insuline après l'injection, afin de permettre une gestion efficace de la glycémie chez les personnes vivant avec le diabète, en particulier au moment des repas difficiles à gérer. L'AT278 de la société est une nouvelle formulation ultra-concentrée d'insuline à action ultra-rapide. Sa filiale, Tetris Pharma Ltd, possède un portefeuille de produits injectables, dont Ogluo, un glucagon prêt à l'emploi à utiliser en cas d'urgence pour traiter l'hypoglycémie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale