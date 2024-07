Areeya Property Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise qui se consacre au développement de projets immobiliers et de services de construction. Elle propose trois types de produits : des maisons individuelles, la vente de terrains et la construction de maisons sur ces terrains ou la vente de terrains avec des maisons entièrement construites, des maisons de ville et des projets de condominiums. Ses projets de maisons individuelles et de maisons jumelles comprennent notamment Areeya Sawana 3, Areeya Metro Kaset-Nawamin, The Village Changwattana-Tiwanon, The Village Cottage Kanchanaphisak-Ratchapruk, Areeya Como Wongwaen-Ramintra, Areeya Como Ladkrabang-Suvarnabhumi, et d'autres. L'entreprise développe trois types de projets de maisons de ville : à deux étages, à trois étages et à quatre étages. Le projet de maisons de ville à deux étages, d'une largeur de 5,7 mètres, est destiné aux familles de petite taille ou aux nouvelles familles qui ont besoin d'un logement. Ses projets de condominiums A Space ID Asoke-Ratchada ; A Space Me Rattanathibet ; Chalermnit Art De Maison, et autres.

Secteur Développement et opérations immobilières