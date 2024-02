Arem Pacific Corp. est une société australienne qui fournit des services de bien-être. Les services proposés par la société comprennent l'acupression/réflexologie, les massages du cou, des épaules, du dos, des jambes et du corps entier, les massages des pieds, les ventouses, les massages des tissus profonds et les massages à l'huile chaude. L'acupression/réflexologie est de l'acupuncture sans aiguilles. La réflexologie est similaire à l'acupression et cible des points spécifiques sur les pieds et les mains qui correspondent à des organes du corps. La massothérapie consiste à appliquer au corps des techniques de manipulation des tissus mous afin de réduire les tensions musculaires et d'améliorer la circulation. Le cupping est l'une des formes les plus anciennes de la médecine chinoise, qui consiste à réchauffer des coupes de verre à l'aide d'une substance inflammable qui élimine l'oxygène et crée un vide. La société propose diverses thérapies de massage, telles que le massage suédois, le massage des tissus profonds et le massage aux pierres chaudes, entre autres

Secteur Services à la personne