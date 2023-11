Arena REIT No. 1 est une société australienne qui développe, détient et gère des infrastructures sociales dans toute l'Australie. L'objectif de la société est d'offrir une distribution attrayante et prévisible aux investisseurs, avec des perspectives de croissance des bénéfices à moyen et long terme. La stratégie de la société consiste à investir dans des biens immobiliers soutenus par des baux relativement longs et dans des secteurs où les tendances macroéconomiques sont favorables. La stratégie de la société consiste à investir dans des biens immobiliers faisant l'objet de baux relativement longs et dans des secteurs où les tendances macroéconomiques sont favorables. Elle investit dans divers secteurs, notamment les services d'éducation préscolaire et de garde d'enfants ; la santé, y compris les centres médicaux, les installations de diagnostic, les hôpitaux, les soins aux personnes âgées et les installations connexes ; l'éducation, y compris les écoles, les collèges et les universités et les installations connexes. Le portefeuille de la société comprend 271 propriétés, dont 260 centres d'éducation préscolaire et 11 centres de soins de santé.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé