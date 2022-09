La Norvège va augmenter les taxes de 3 milliards de dollars sur les entreprises d'électricité et les fermes piscicoles

"Les producteurs d'énergie et l'industrie aquacole gagnent des milliards de couronnes sur nos ressources communes", a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué. "Le gouvernement propose maintenant qu'une plus grande partie de la valeur créée revienne à la société."

Les actions des pisciculteurs tels que Mowi, le plus grand au monde, Leroy Seafood et SalMar ont chuté à la suite de la nouvelle et étaient en baisse de 15 à 19 % à 0719 GMT, sous-performant l'indice de référence d'Oslo qui était en baisse de 3,4 %.

Alors que la Norvège dispose d'un fonds souverain de 1 200 milliards de dollars, le plus important au monde, le gouvernement dit qu'il prévoit de réduire les dépenses de ce fonds l'année prochaine afin de freiner l'inflation.

Les taxes supplémentaires imposent une taxe sur la rente des ressources sur l'aquaculture et l'énergie éolienne, une augmentation de la taxe sur la rente des ressources sur l'énergie hydroélectrique et une taxe extraordinaire sur l'énergie éolienne et hydroélectrique en raison des prix très élevés de l'électricité.

Les coûts liés à l'accueil des réfugiés, aux projets de construction publique en cours, aux paiements de prestations et aux subventions pour l'électricité des ménages augmenteront de quelque 100 milliards de couronnes en 2023, a déclaré le gouvernement.

"En réalité, nous avons deux moyens de combler cet écart : des coupes importantes dans les prestations sociales telles que les retraites, la santé, la police et les soins aux personnes âgées, ou des augmentations d'impôts", a déclaré le ministre des Finances Trygve Slagsvold Vedum, qui appartient au Parti du centre, à tendance rurale.

(1 $ = 10,8822 couronnes norvégiennes)