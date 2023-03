La débâcle de la SVB suscite une ruée vers les options défensives par crainte d'une contagion

Une autorité de régulation californienne a fermé la Silicon Valley Bank vendredi et désigné la Federal Deposit Insurance Corporation comme administrateur judiciaire, selon le communiqué de l'agence. Les actions ont été suspendues vendredi après avoir chuté de 66 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

De nombreux titres du secteur ayant fortement chuté vendredi, les opérateurs se sont précipités sur les valeurs défensives. La volatilité implicite à 30 jours des actions du SPDR S&P Bank ETF, une mesure de la façon dont les traders s'attendent à ce que ses actions fluctuent à court terme, a bondi à 44 %, son plus haut niveau depuis un an, selon les données de la société d'analyse d'options Trade Alert.

Au cours des deux dernières séances, les investisseurs ont également investi dans des contrats d'options défensifs sur un large éventail de sociétés financières, y compris des poids lourds comme UBS Group, Bank of New York Mellon Corp et Charles Schwab, ainsi que des noms plus modestes comme Ally Financial et Ares Capital.

Bien que les problèmes de SVB semblent pour l'instant propres à l'entreprise, les traders semblaient attentifs à la possibilité qu'ils soient de mauvais augure pour l'ensemble du secteur, car la campagne menée par la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation en mettant fin à l'ère de l'argent bon marché expose les vulnérabilités du marché.

"Avec la crainte d'une contagion dans le secteur bancaire régional, on a assisté à une multitude d'achats d'options de vente dans le secteur financier, utilisant principalement les options pour se protéger contre une baisse d'environ 10 % des actions sous-jacentes", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna International Group.

Les options de vente proposent le droit de vendre des actions à un prix fixe à l'avenir et sont généralement utilisées par les traders qui cherchent à se prémunir contre une baisse du cours des actions.

Les actions de SVB, dont les segments opérationnels comprennent la Silicon Valley Bank, ont chuté de plus de 50 % jeudi, après que la société a annoncé une vente d'actions pour un montant de 1,75 milliard de dollars à la fin de la journée précédente. SVB est confrontée à des problèmes de liquidités en raison de la baisse des dépôts des startups qui luttent contre la pénurie de capital-risque.

Les malheurs de SVB ont également frappé le secteur bancaire vendredi, les investisseurs craignant que d'autres banques subissent de lourdes pertes sur leurs portefeuilles d'obligations. Les traders semblent s'attendre à ce que le secteur reste volatil en temps utile. Alors que la plupart des transactions se sont concentrées sur les échéances de mars à mai, certaines transactions à plus long terme se sont prolongées jusqu'à l'été, a déclaré M. Murphy.

"Les investisseurs ont réévalué les banques sur une base sectorielle, ont initié une fuite massive vers la sécurité des bons du Trésor à court terme, et les prix des options reflètent ces craintes", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

Les difficultés de SVB ont accentué la pression sur le secteur qui souffre déjà d'une chute de plus de 80 % des actions de Silvergate Capital, le créancier axé sur les cryptomonnaies subissant des pertes à la suite de l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX.

Alors que les investisseurs avaient largement ignoré les problèmes de Silvergate comme étant strictement liés à la crypto-monnaie, "(SVB Financial Group) a été un énorme signal d'alarme sur les effets de la hausse des taux et de l'inversion de la courbe des rendements", a déclaré M. Sosnick.