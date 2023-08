Ares Commercial Real Estate Corporation est une société de financement spécialisée. La société est principalement engagée dans la création et l'investissement de prêts immobiliers commerciaux (CRE) et d'investissements connexes. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de son secteur, qui se concentre principalement sur la création et la gestion directes d'un portefeuille diversifié d'investissements liés à la dette CRE pour le propre compte de la société. Les investissements cibles de la société comprennent des prêts hypothécaires de premier rang, des dettes subordonnées, des actions privilégiées, des prêts mezzanine et d'autres investissements CRE, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales. Ces investissements sont généralement détenus à des fins d'investissement et sont décrochés, directement ou indirectement, par des bureaux, des immeubles multifamiliaux, des commerces de détail, des industries, des logements, des entrepôts indépendants, des logements pour étudiants, des résidences et d'autres propriétés immobilières commerciales, ou par des participations dans ces propriétés. Le portefeuille de la société est géré de façon externe par Ares Commercial Real Estate Management LLC (le gestionnaire).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé