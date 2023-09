Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe, à gestion diversifiée. L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher un niveau attractif de rendement total ajusté au risque, principalement par le biais du revenu courant et, secondairement, par l'appréciation du capital. Le Fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans un portefeuille de prêts garantis de premier rang consentis principalement à des sociétés dont la dette est notée en dessous de la catégorie investissement, dans des obligations d'entreprises qui sont principalement des émissions à haut rendement notées en dessous de la catégorie investissement, dans d'autres instruments à revenu fixe de nature similaire qui peuvent être représentés par des produits dérivés, et dans des titres émis par des entités communément appelées obligations de prêts garantis (CLO) et autres titres adossés à des actifs. Les investissements du Fonds dans les CLOs peuvent inclure des investissements dans des tranches subordonnées de titres CLOs. Le Fonds est géré de façon externe par Ares Capital Management II LLC.