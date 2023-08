Ares Management Corporation est un gestionnaire d'investissements alternatifs. La société offre à ses investisseurs une gamme de stratégies d'investissement. Les segments de la société comprennent Credit Group, Private Equity Group, Real Assets Group, Secondaries Group et Other. Le segment Credit Group de la société gère des stratégies de crédit à travers le spectre liquide et illiquide, y compris les prêts syndiqués, les obligations à haut rendement, le crédit multi-actifs, les investissements de crédit alternatifs et les prêts directs. Le segment Private Equity Group classe ses stratégies d'investissement dans les catégories Corporate Private Equity et Special Opportunities. Le segment Real Assets Group gère des stratégies d'investissement en actions et en dette dans les secteurs de l'immobilier et des infrastructures. Le segment Secondaries Group investit sur les marchés secondaires à travers une gamme de stratégies de classes d'actifs alternatifs, y compris le capital-investissement, l'immobilier et l'infrastructure. Le portefeuille de prêts spécialisés de la société comprend des prêts à la consommation, des prêts aux petites entreprises et des prêts automobiles, entre autres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds