ARES MANAGEMENT CORPORATION : Wells Fargo Securities conserve son opinion neutre

Ares Management Corporation est un gestionnaire d'investissements alternatifs. La société propose à ses investisseurs une gamme de stratégies d'investissement. La société exerce ses activités par le biais de cinq segments : Credit Group, Private Equity Group, Real Assets Group, Secondaries Group et Strategic Initiatives. Le segment Credit Group de la société gère des stratégies de crédit à travers le spectre liquide et illiquide, y compris les prêts syndiqués, les obligations à haut rendement, le crédit multi-actifs, les investissements de crédit alternatif et les prêts directs. Le segment Private Equity Group de la société classe ses stratégies d'investissement en deux catégories : les capitaux privés d'entreprise et les opportunités spéciales. Son segment Real Assets Group gère des stratégies d'actions et de dettes à travers des investissements immobiliers et d'infrastructure. Son segment Secondaries Group investit dans les marchés secondaires à travers une gamme de stratégies de classes d'actifs alternatifs, y compris le private equity, l'immobilier et l'infrastructure.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds