Ares Management : Des fonds gérés par Ares Management prennent une participation majoritaire dans Apex Clean Energy

Apex Clean Energy ("Apex") et Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares") annoncent que des fonds et autres comptes gérés par la stratégie Infrastructure and Power d'Ares ont signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Apex. L'opération fournira à Apex un capital de croissance supplémentaire pour soutenir sa transition en tant que producteur indépendant d'énergie renouvelable.

Funds managed by Ares’ Infrastructure and Power strategy have transacted with Apex on numerous power projects, including the 525 MW Aviator Wind—the largest single-phase, single-site wind farm in the United States. (Photo: Business Wire)

À ce jour, Apex a commercialisé plus de neuf milliards de dollars de projets à échelle commerciale et dispose d'un portefeuille diversifié dans les énergies propres, avec plus de 30 GW en développement. Apex a travaillé avec des services publics, des acteurs du secteur commercial et industriel (C&I), et des institutions financières internationales. Apex est le chef de file de la vente d'énergies propres au marché C&I depuis une dizaine d'année.

Les fonds gérés par la stratégie Infrastructure and Power d'Ares ont travaillé avec Apex sur de nombreux projets électriques, notamment l'Aviator Wind (525 MW) — plus grand parc éolien à phase et site unique aux États-Unis — le Lincoln Land Wind (302 MW), et le Ford Ridge Wind (121 MW).

“Apex et Ares partagent une mission commune: accélérer la transition vers des énergies vertes", déclare Mark Goodwin, président et CEO d'Apex Clean Energy. "La transition énergétique n'a jamais été aussi urgente, et l'opportunité présentée par la dynamique du secteur est aussi soudaine que considérable. Apex a grandi durant toute la décennie écoulée pour répondre présent aujourd'hui, et l'injection de capital de croissance fournie par cet accord permettra à l'entreprise de consolider sa position de leader du développement d'énergies propres de niveau commercial aux États-Unis, d'exécuter des projets en tant que producteur indépendant d'énergie, et d'accélérer son expansion stratégique dans le stockage énergétique, les ressources d'énergie distribuées, et les carburants verts."

"Ares et Apex entretiennent une relation profonde et pérenne, ce qui procure à cette nouvelle opportunité un caractère prometteur et fiable", déclare Keith Derman, associé et coresponsable de la stratégie Infrastructure and Power d'Ares. "Apex est un chef de file des énergies renouvelables, ce qui positionne nos investisseurs à l'avant-garde de la transition énergétique en Amérique du Nord."

"La transition vers une économie à faible émissions de carbone est le défi de toute une vie et nécessite un niveau élevé de capital-investissement et d'expertise", déclare Steve Porto, directeur général de la stratégie Infrastructure and Power d'Ares. "Apex est un leader de l'énergie propre et peut compter sur une équipe aussi talentueuse qu'expérimentée. Nous sommes ravis de fournir du capital supplémentaire afin d'aider Apex à relever ce défi."

L'actuelle équipe de direction d'Apex continuera à diriger l'entreprise. L'accord est sujet aux approbations usuelles et devrait prendre effet avant la fin de 2021. Lazard a agi en qualité de principal conseiller financier et CohnReznick Capital a agi en qualité de conseiller financier auprès d'Apex, et Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP a agi en tant que conseiller extérieur d'Apex. Nomura Greentech a agi en qualité de conseiller financier d'Ares, et Kirkland & Ellis LLP a agi en qualité de conseiller extérieur d'Ares pour la transaction.

Un consortium de co-investisseurs, comprenant le Groupe EGCO, Varma Mutual Pension Insurance Company, Clal Insurance & Finance, Menora Mivtachim Group, ST International Corporation, des investisseurs représentés par Portfolio Solutions Group de Morgan Stanley Investment Management, The Hartford, Poalim Equity, et IMM Investment Global prennent part à cette transaction par l'entremise de fonds et autres comptes de co-investissement gérés par Ares.

À propos d'Apex Clean Energy

Apex Clean Energy a été créé avec un objectif unique: accélérer la transition vers une énergie propre. Grâce à la création, la construction et l'exploitation d'installations éoliennes, solaires et de stockage, des ressources d'énergie distribuées, et des technologies de combustible propre, Apex repousse les limites du renouvelable dans toute l'Amérique du Nord. Composée de plus de 300 professionnels, notre équipe adopte une approche axée sur les données et dispose d'un portefeuille inégalé de projets pour créer des solutions destinées aux clients les plus innovants et avant-gardistes. Pour en savoir plus sur la façon dont Apex façonne la société énergétique du futur, rendez-vous sur apexcleanenergy.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter, et LinkedIn.

À propos d'Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) est un chef de file mondial de la gestion des investissements alternatifs offrant aux clients des solutions de placement primaire et secondaire dans les domaines du crédit, du capital investissement, de l'immobilier et des actifs d'infrastructure. Notre mission est de fournir du capital flexible pour soutenir les entreprises et créer de la valeur pour nos parties prenantes et nos collectivités. Grâce à l'approche collaborative de nos groupes d'investissement, nous cherchons à générer des retours sur investissement fiables et attractifs sur tous les cycles du marché. Au 30 juin 2021, et en incluant l'acquisition de Black Creek Group finalisée le 1er juillet 2021, la plateforme mondiale d'Ares Management Corporation gérait approximativement 262 milliards de dollars d'actifs, avec quelques 2 000 collaborateurs répartis entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.aresmgmt.com.

