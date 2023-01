Ares Management lève 5 milliards de dollars pour investir dans la dette d'infrastructure

Par Chibuike Oguh

(Reuters) - Ares Management Corp a déclaré mercredi avoir levé environ 5 milliards de dollars pour un fonds de dette d'infrastructure qui investit dans la dette des actifs d'infrastructure tels que les centres de données, les tours de télécommunication, les ports et les services publics.

Le nouveau fonds est le premier fonds de dette d'infrastructure qu'Ares a levé suite à son acquisition de l'activité de dette d'infrastructure de la société d'investissement AMP Capital basée à Sydney, en Australie, en février de l'année dernière. AMP avait auparavant levé quatre fonds de ce type.

Le nouveau fonds s'appelle Ares Infrastructure Debt Fund V et acquerra des prêts ou obligations subordonnés d'actifs d'infrastructure, en particulier dans les secteurs du numérique, des transports et des énergies renouvelables en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, a déclaré à Reuters Patrick Trears, responsable mondial de la dette d'infrastructure chez Ares.

"Les investisseurs considèrent l'infrastructure comme une fuite vers la qualité lorsqu'ils envisagent de faire des investissements en raison de la nature cohérente et régulière des liquidités et des rendements, et il s'agit également d'un actif à faible volatilité pour lequel vous ne vous attendez pas à voir de grandes fluctuations", a déclaré Trears.

Les fonds d'infrastructure ont levé 95,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année dernière, ce qui est supérieur au montant levé au cours de la même période au cours de chacune des dix dernières années, à l'exception de 2021, selon le fournisseur de données Pitchbook.

Le nouveau fonds Ares a levé plus que chacun des quatre fonds précédents d'AMP, qui ont collecté cumulativement plus de 7,5 milliards de dollars auprès des investisseurs.

Le fonds de dette a déjà investi environ 2 milliards de dollars de son capital. Il a fourni 1 milliard de dollars de facilités de crédit liées à la durabilité au fournisseur de centres de données EdgeConneX, basé en Virginie, afin de refinancer sa dette existante, d'étendre ses activités et d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs de gouvernance environnementale et sociale.

Ares, dont le siège social est à Los Angeles, a été fondée en 1997 et gère plus de 340 milliards de dollars d'actifs dans les domaines du crédit, du capital-investissement, de l'immobilier, des infrastructures et des fonds secondaires.