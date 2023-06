Savers Value Village, soutenu par des fonds d'investissement, vise une valorisation de 2,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Savers Value Village a déclaré mardi qu'il visait à lever jusqu'à 320 millions de dollars pour une introduction en bourse qui valoriserait l'opérateur américain de magasins d'occasion à environ 2,7 milliards de dollars.

Une série d'offres d'actions, notamment de la chaîne de restaurants Cava Group et de l'entreprise de santé grand public Kenvue, relance le marché des introductions en bourse, qui a été durement touché l'année dernière par la hausse des taux d'intérêt. L'entrepreneur en énergie Kodiak Gas Services et le réassureur Fidelis Insurance Holdings ont annoncé mardi leur entrée en bourse.

Savers Value Village, qui appartient à la société de capital-investissement Ares Management Corp, prévoit de vendre jusqu'à 18,8 millions d'actions au prix de 15 à 17 dollars l'unité, comme l'indiquent les documents réglementaires.

Basé à Bellevue, dans l'État de Washington, Savers Value Village est l'un des plus grands détaillants de vêtements, de livres, de jouets, de chaussures et d'articles ménagers d'occasion, avec 317 magasins aux États-Unis et au Canada. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,44 milliard de dollars en 2022, soit une hausse de 19 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice net est resté stable à 84,7 millions de dollars.

Ares Management conservera une participation de 88 % dans Savers Value Village après l'introduction en bourse. La société a déclaré que deux grands investisseurs institutionnels, le Régime de retraite de l'Ontario du Canada et la Norges bank Investment Management de Norvège, ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur maximale de 130 millions de dollars.

J.P. Morgan, Jefferies, Goldman Sachs et UBS sont les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse, qui sera cotée à la Bourse de New York.