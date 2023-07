ARGAN : Berenberg initie la couverture à 'conserver'

Berenberg a annoncé jeudi avoir initié la couverture du titre Argan avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 82 euros.



Dans un étude consacrée au secteur européen de l'immobilier logistique, l'analyste salue la dimension 'locale' du groupe français, qui lui permet d'après lui d'afficher un taux d'occupation complet de son portefeuille.



L'intermédiaire dit notamment apprécier le caractère 'défensif' de ses actifs, avec 43% des revenus locatifs tirés de la distribution alimentaire.



S'il estime que le profil financier du groupe évolue 'dans la bonne direction', Berenberg estime toutefois que le processus pourrait prendre du temps, ce qui le conduit à afficher un conseil 'conserver' dans l'immédiat.



