ARGAN : Degroof Petercam abaisse sa cible

Degroof Petercam a maintenu lundi sa recommandation d'achat sur Argan mais réduit son objectif de cours sur le titre, qui passe de 94 à 81 euros afin de tenir compte d'une hypothèse plus élevée en termes de coût moyen pondéré du capital (WACC).



Dans une note de recherche, l'analyste met en évidence une entreprise disposant d'un 'solide moteur de croissance' sur le marché de la logistique et de bonnes perspectives de développement.



Il dit néanmoins s'inquiéter du spectre d'un prochain refinancement de la dette, un élément susceptible selon lui de pénaliser la future croissance des bénéfices.



Après plusieurs années d'étoffement continu de son portefeuille d'actifs, Argan a en effet pris la décision de se focaliser désormais sur son désendettement et de financer ses nouveaux projets par la cession d'anciens, rappelle-t-il.



Son équipe de direction s'est ainsi donné pour objectif de réduire son ratio endettement (LTV nette) pour le ramener autour de 40%, contre 45% à la fin 2022, conclut Degroof Petercam.



