Argan : Degroof Petercam rehausse son objectif de cours

Degroof Petercam a établi mardi un nouvel objectif de cours sur Argan, visant désormais 130 euros contre 125 euros précédemment, tout en renouvelant son conseil d'achat sur le titre de la foncière française.



Dans une note de recherche, la banque d'investissement belge souligne que les revenus locatifs dévoilés hier par le spécialiste des entrepôts

logistiques 'premium' s'inscrivent en ligne avec ses attentes.



S'il était évident qu'Argan dépasserait ses objectifs d'activité selon l'institution financière, Degroof Petercam estime que la publication met en évidence la pénurie d'espaces logistiques dont souffre actuellement le marché français.



La banque belge souligne par ailleurs que l'action Argan se traite sur la base d'un PER 2022 de 22x, faisant apparaître une décote de 35% par rapport à ses plus proches comparables (Montea et WDP).



'De plus, Argan dispose d'une longue expérience et du savoir-faire local pour appréhender le marché français', souligne l'établissement basé à Bruxelles.



