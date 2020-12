Argan : Degroof Petercam reste à 'accumuler'

Degroof Petercam réaffirme sa recommandation 'accumuler' et son objectif de cours de 90 euros sur Argan, au lendemain de l'annonce par la foncière de l'acquisition d'un portefeuille de deux plateformes logistiques.



Le bureau d'études souligne qu'avec ces deux plateformes représentant ensemble une superficie totale de 128.000 m², le portefeuille total d'Argan s'élève désormais à plus de trois millions de m2.



'Aucun détail financier n'a été divulgué mais nous supposons un investissement total de l'ordre de 100 millions d'euros (environ 3,5% du portefeuille total) et un rendement de 5,5%', estime l'analyste en charge du dossier.



