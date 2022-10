Argan : Invest Securities abaisse son objectif de cours

Argan a ouvert la saison des publications du 3ème trimestre 2022 pour les foncières. En cumulé à fin septembre, les loyers ont progressé de +5% sur un an à 122,9mE confortant l'objectif de fin d'année de 165mE.



' La foncière s'avance désormais sur un objectif 2023 de loyers supérieurs à 180mE soit une progression d'au moins +10%. L'application d'indexations plus élevées et les investissements à venir (excluant dorénavant toute acquisition) devraient, selon nous, permettre à la société d'atteindre aisément ses objectifs ' indique Invest Securities.



' Le manque de visibilité sur les valeurs d'actifs exacerbé par l'attentisme accru des investisseurs nous ont conduit à réviser en baisse nos prévisions d'ANR ainsi que la probabilité d'une cession d'Argan à court terme ' rajoute le bureau d'analyses.



Le nouvel objectif de cours s'établit à 77E (contre 91E) avec une recommandation Neutre maintenue.



