Argan : Invest Securities confirme son objectif de cours

Argan a ouvert la saison des publications du premier trimestre 2022 pour les foncières.



L'analyste estime que la progression des loyers de +7% sur un an à 40,7mE tient en grande partie aux importants investissements réalisés l'an dernier (240mE).



' L'application de l'indexation et les investissements à venir (120mE nets de cession en 2022) devraient, selon nous, permettre à la société d'atteindre aisément ses objectifs annuels (loyers +4%, RNR +5%, ANR NRV +4% et dividende +6%) ' indique Invest Securities.



La perception du risque et ses prévisions restants inchangées, le bureau d'analyses confirme son objectif de cours à 99E et sa recommandation à neutre sur la valeur.



