Argan : Oddo reste à surperformance, ajuste sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Argan avec un objectif de cours ajusté de 120 à 105 euros avec des données de marché, avant la publication ce soir du chiffre d'affaires annuel de la foncière spécialisée dans l'immobilier logistique.'Nous nous attendons globalement à ce que la société maintienne sa trajectoire de croissance sur 2022 / 2023', affirme l'analyste, qui voit un RNR par action 2022 en croissance de 4,7% à 5,21 euros, en intégrant un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 165 millions.Oddo maintient sa recommandation positive sur le dossier, 'en raison de la capacité de la société à maintenir une croissance positive malgré la hausse des taux d'intérêts et d'une revalorisation attendue du titre suite à son intégration dans l'indice EPRA'.