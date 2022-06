Argan : Oddo reste positif, ajuste son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Argan, malgré un objectif de cours abaissé de 130 à 120 euros du fait de la hausse de la prime de risque de marché, voyant la foncière 'bénéficier des bons fondamentaux de la filière logistique et gagner en visibilité'.



Mentionnant une 'rareté de l'offre qui devrait persister', le bureau d'études souligne que 'le marché de l'immobilier logistique reste bien orienté en France, et devrait le rester à court et moyen termes, en dépit d'une moindre visibilité macroéconomique'.



'La liquidité du titre Argan s'est améliorée sensiblement ces derniers mois et nous anticipons son intégration au sein de l'indice EPRA d'ici fin mars 2023', note l'analyste qui pointe aussi l'amélioration en cours de la communication financière.



