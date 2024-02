Mise à disposition de documents – vendredi 23 février 2024 – 18h30

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023 d’ARGAN

Argan informe le public que le Document d’Enregistrement Universel 2023 a été déposé le vendredi 23 février auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.24-0065.

Le Document d’Enregistrement Universel en version française peut être consulté sur le site internet de la société (www.argan.fr) dans la rubrique Espace Investisseurs / Infos réglementées / Communication AMF, ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel sont également disponibles sans frais au siège de la société.

Ce Document d’Enregistrement Universel comprend notamment le Rapport financier annuel, le Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires de ces derniers.

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

21 mars : Assemblée Générale 2024

2 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2024 24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024





Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

À date, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros au 31/12/2023 pour un revenu locatif annuel d’environ 200 millions d’euros en 2024.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120, CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

