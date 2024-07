ARGAN déploie Aut0nom® en Bretagne avec un nouveau projet de 20 000 m² au sud de Rennes

Communiqué de presse - Neuilly-sur-Seine, mercredi 03 juillet 2024 - 17h45

ARGAN déploie Aut0nom® en Bretagne avec un nouveau projet de 20 000 m² au sud de Rennes

Crédit : A26 Architectures

ARGAN confirme la bonne dynamique de son plan de développement avec le démarrage du chantier d'un nouvel Aut0nom® , cette fois-ci, en Bretagne.

C'est sur la commune de Bain-de-Bretagne, à quelques kilomètres au sud de Rennes, que les premiers coups de pioche de ce futur site logistique ont été donnés. Située sur l'axe Rennes-Nantes, Bain-de-Bretagne bénéficie d'une localisation idéale pour les activités de transport et de logistique.

Ce nouveau projet est implanté sur la parcelle voisine d'un entrepôt ARGAN de 12 000 m² loué à CARREFOUR.

Le futur site accueillera les équipes de DIMOLOG, nouvelle marque du groupe DIMOTRANS qui regroupe les savoir-faire et les outils de production de ses trois filiales BSL - BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES, DUHAMEL LOGISTIQUE et DIMOTRANS LOGISTICS. La bannière DIMOLOG regroupe 900 collaborateurs et 30 entrepôts.

Ce site accueillera pour DIMOLOG, notamment la e-logistique en pleine croissance, et renforce ainsi son maillage sur la région rennaise où il est déjà fortement implanté. Ce nouvel outil lui permettra d'accompagner, entre autres, le développement de ses clients.

La nouvelle plateforme logistique sera composée de trois cellules de stockage représentant environ 19 000 m², dont une permettra de stocker des liquides inflammables. Elles seront complétées d'un bloc bureaux de 1 000 m².



Ce site Premium sera labellisé Aut0nom®, l'entrepôt Net Zéro à l'usage. En comparaison d'un entrepôt traditionnel, les émissions de CO 2 ont été réduites de 90 %. Quant au résiduel d'émissions, il sera compensé par un ambitieux plan de reforestation mené en France. La plateforme vise une labellisation BREEAM Very Good.

La livraison du site est attendue pour le début de l'année 2025. Le foncier permet le développement d'une seconde phase de 12 000 m² ouverte à la commercialisation et dont les autorisations administratives sont obtenues.

Le cabinet A26 intervient sur le volet architecture et IDEC assure la construction dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière.

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d'affaires annuel 2024

16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d'Argan

ARGAN est l'unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader de son marché en France. S'appuyant sur une approche unique et centrée sur le client, avec un accompagnement sur mesure et innovant sur l'ensemble des phases du développement et de la gestion locative, ARGAN a connu une forte croissance de ses revenus depuis le début de ses activités en 2000, pour enregistrer un revenu locatif annuel de 184 millions d'euros en 2023. Par ailleurs, au 31 décembre 2023, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d'entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,7 milliards d'euros.

Prenant en compte l'ensemble de ses parties prenantes, le modèle de développement d'ARGAN vise la poursuite d'une croissance rentable, avec une dette maîtrisée, tout en veillant à réduire au minimum l'impact environnemental et sociétal de ses activités.

Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





