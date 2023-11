Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 15 novembre 2023 – 17h45

ARGAN livre et loue une plateforme

tri-température de 14 500 m² à Mâcon

pour BACK EUROP FRANCE

La Foncière spécialisée en développement et location de sites logistiques PREMIUM a livré un nouvel immeuble à Mâcon exploité par BACK EUROP FRANCE, leader français de la distribution en boulangerie-pâtisserie, dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 12 ans.

C’est sur la commune de St-Jean-sur-Veyle (01), au bord de l’Autoroute A40, que les équipes de BACK EUROP FRANCE ont réceptionné un bâtiment logistique flambant neuf de 14 500 m². Développé par ARGAN le site sera exploité par BACK EUROP FRANCE dans le cadre d’un bail commercial de longue durée de douze années fermes.

En 30 ans, BACK EUROP FRANCE est devenu le leader de la distribution de matières premières, fournitures et petits matériels auprès des professionnels des métiers de bouche, et plus particulièrement ceux de la Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie.

Livré clé-en-main, le site est divisé en trois secteurs : ambiant, froid positif et froid négatif permettant à BACK EUROP FRANCE de gérer l’ensemble de son assortiment sur une seule et même plateforme.

Sur l’Autoroute A40, à proximité immédiate de Mâcon et de l’Autoroute A6, St-Jean-sur-Veyle constitue un emplacement de choix pour le développement d’activités de transport et de logistique. ARGAN, déjà propriétaire d’un bâtiment de 60 000 m² exploité par CARREFOUR sur la parcelle voisine, renforce ainsi son implantation sur une zone logistique de premier plan, proche de Lyon le long de la « dorsale logistique » nord-sud.

Comme c’est désormais le cas pour l’ensemble des développements d’ARGAN, ce site est labellisé Aut0nom® , « l’entrepôt qui produit et consomme sa propre énergie verte ». L’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture, couplée à des batteries de stockage de l’énergie permet de produire et de consommer sur place une énergie renouvelable et décarbonée. Le gaz est banni et le chauffage est assuré grâce à un système de récupération de la chaleur issue de la production de froid.

Ce site se veut exemplaire au niveau de sa consommation d’énergie, de la limitation de son empreinte carbone et du respect de la biodiversité. Ces efforts et ces choix justifient la labellisation BREEAM Very Good pour cette nouvelle plateforme logistique ARGAN.

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2023

18 janvier : Résultats annuels 2023 et objectifs 2024

21 mars : Assemblée Générale annuelle





À propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader de son marché en France. S’appuyant sur une approche unique et centrée sur le client, avec un accompagnement sur mesure et innovant sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative, ARGAN a connu une forte croissance de ses revenus depuis le début de ses activités en 2000, pour enregistrer un revenu locatif annuel de plus de 180 millions d’euros en 2023. Par ailleurs, à date, le patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,6 milliards d’euros.

Prenant en compte l’ensemble de ses parties prenantes, le modèle de développement d’ARGAN vise la poursuite d’une croissance rentable, avec une dette maîtrisée, tout en veillant à réduire au minimum l’impact environnemental et sociétal de ses activités.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe