ARGAN : Résultats 2020

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Argan - AVRIL 2021 G COMME GOUVERNANCE La Société veille à l'application des principes et bonnes pratiques des codes de gouvernance et se réfère au Code Middlenext comme cadre de référence dans son ensemble en ma- tière de gouvernement d'entreprise. Argan est une société anonyme de type dualiste, à conseil de surveillance et directoire. La composition du Conseil de Surveillance (8 membres nommés pour 4 ans dont 3 indépendants) vise à répon- dre à une politique de diversité per- mettant un équilibre (3 femmes et 5 hommes) et une complémentarité dans l'expérience de ses membres. Depuis 2019, 2 comités spécialisés (Comité d'Audit et Comité des Nominations et des Rémunérations), chacun composé de 3 membres et présidé par un membre indépen- dant, assistent le Conseil. Le Directoire est quant à lui compo- sé de 4 membres nommés pour une durée de 2 ans renouvelable. Concernant la politique de rému- nération des mandataires sociaux fixée par le Conseil sur avis du Co- mité des Nominations et des Rému- nérations et approuvée par l'assem- blée générale des actionnaires : Le versement des jetons de pré- sence est subordonné à la présence effective des membres aux réunions du Conseil, La rémunération de M. Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil, est égale au salaire médian des colla- borateurs de la Société,

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil, est égale au salaire médian des colla- borateurs de la Société, Les 4 membres du Directoire sont salariés de la Société et leur rému- nération varie selon les cas dans un ratio compris entre 1,1 et 2,1 de la rémunération moyenne des salariés. R É S U L T A T S 2020 CALENDRIER FINANCIER 2021 • 1er juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 (diffusion du communiqué de presse après bourse) • 15 juillet : Résultats semestriels 2021 • 1er octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 Pour prendre contact : ARGAN - 21, rue Beffroy - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 47 47 05 46 www.argan.fr - communication@argan.fr RCS Nanterre B 393 430 608 n NOS RÉSULTATS 2020 (pages 2 à 5) n À PROPOS DE NOTRE POLITIQUE RSE (pages 6 à 8) Edition avril 2021 Argan - AVRIL 2021 A R G A N e s t u n l o u e u r - d é v e l o p p e u r d ' e n t r e p ô t s P R E M I U M NOS RÉSULTATS 2020 argan dépasse ses objectifs et sort grandie de cette année 2020 Chère Madame, cher Monsieur, chers Actionnaires, L'année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, notre priorité a été d'assurer la sécurité et la santé de nos équipes que je remercie pour leur réactivité et leur mobilisation sans faille. L'évolution des modes de consommation et notamment le développement du e-commerce conforte notre stratégie de développeur-investisseur d'entrepôts Premium qui, placés au cœur des réseaux de distribution, deviennent incon- tournables. Malgré les incertitudes qui persistent notamment quant aux conséquences économiques de cette crise, nous estimons être en bonne position pour y faire face et nous fixons comme objectif une croissance de 10% de nos principaux indicateurs pour l'exercice 2021, portés par la qualité de nos locataires évoluant dans des secteurs qui font preuve de résilience. JC LE LAN, Président du Conseil de Surveillance nUN PATRIMOINE PREMIUM DE 3 MILLIONS DE MÈTRES CARRÉS EXPERTISÉ À 3 MDS € HD (+ 13 %) En 2020, ARGAN a investi 197 M €, représentant 180.000 m2 : • En juin, livraison de deux extensions aux plateformes logistiques SYSCO situées à Nantes et à Tours pour une surface additionnelle totale de plus de 5.000 m2 ; • En août, livraison d'une messagerie de 7.400 m2 située sur la commune de Billy-Berclau, près de Lens (62), louée à DPD France, filiale de DPD- group, n°2 sur le marché européen de livraison de colis. Un volume attendu de 20.000 colis par jour sera traité à terme sur cette agence entièrement TABLEAU DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020 En M € En € / action* % Revenus locatifs 142,4 6,4 + 42 % Résultat net 279 12,5 + 30 % Résultat net récurrent 103,4 4,6 + 45 % Cash Flow d'exploitation 129 5,8 + 47 % Cash Flow net 103 4,6 + 43 % ANR EPRA NRV 1628 73,0 + 19 % ANR EPRA NDV 1423 63,8 + 20 % sur base 22 286 070 actions, nombre moyen pondéré de l'exercice 2020 (sur base 22 309 227 actions au 31 décembre 2020 pour l'ANR) ÉVOLUTION DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE (HORS DROITS) ET DE LA DETTE nRÉSULTAT NET RÉCURRENT EN AUGMENTATION DE 45 % Sur l'exercice 2020, les revenus loca- tifs d'Argan s'élèvent à 142,4 M €, en nette hausse de + 42 % par rapport l'exercice 2019 (100,2 M €) dépas- sant ainsi l'objectif initial de 140 M €. CHIFFRES CLÉS 2020 Revenus locatifs 142,4 M € + 42 % Résultat net 279 M € + 30 % Résultat net récurrent 103,4 M € + 45 % Valeur du patrimoine hors droits 3 Mds € + 13 % automatisée ; • En septembre, livraison d'une pla- teforme frigorifique de 21.500 m2 située à Vendenheim, près de Stras- bourg (67), louée pour 9 ans fermes à AUCHAN et équipée d'une centrale photovoltaïque en toiture dédiée à l'autoconsommation de l'exploitant. 2018 2019 2020 Valorisation du patrimoine (M €) 1 390 2670 3012 % évolution + 10 % + 92 % + 13 % Taux de capitalisation 6,35 % 5,30 % 5,05 % Dette nette 779 1507 1637 LTV nette 56 % 56 % 54 % L'EBITDA (résultat opérationnel cou- rant) s'établit à 132,2 M €, en augmentation de + 48 % (vs 89,2 M € hors coûts d'acquisition du porte- feuille « Cargo » en 2019). L'EBITDA après variation de la juste valeur du patrimoine immobilier et résultat des cessions (+ 183,9 M € vs 196,8 M € en 2019) ressort à 316,1 M €, en progression de + 32 %. Le résultat net, après prise en compte du coût de l'endettement financier, des impôts et autres charges finan- cières, s'élève à 278,9 M €, en forte augmentation de + 30 % (vs 215 M € en 2019). Le résultat net récurrent est de 103,4 M €, en hausse de + 45 % et représente désormais 73 % des revenus locatifs, contre 71 % l'exercice précédent. ANR EPRA / action • NRV (de reconstitution) 73,0 € + 19 % • NDV (de liquidation) 63,8 € + 20 % ÉVOLUTION DES REVENUS LOCATIFS 154 M€ 142 100 85 76 66 67 67 62 52 44 38 30 27 22 13 17 10 8 6 2 3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Objectif + 19 % + 19 % + 7 % + 2 % - 0 % + 13 % + 13 % + 17 % + 42 % 2021 ÉVOLUTION DU COURS D'ARGAN ET DES INDICES SIIC FRANCE ET CAC ALL SHARES 500 400 ARGAN 83,60 € + 8 % 300 200 CAC All Shares 6.980 pts - 3 % 100 SIIC 2.188 pts - 28 % 0 Au 31/12/2020 Évolution 2020 janv. 2016 janv. 2017 janv. 2018 janv. 2019 janv. 2020 2 3 Argan - AVRIL 2021 A R G A N e s t u n l o u e u r - d é v e l o p p e u r d ' e n t r e p ô t s P R E M I U M Située sur le site d'une ancienne raffi- nerie dont les sols ont été préalable- ment dépollués, la plateforme logis- tique vise une certification BREEAM Good ; • En octobre, livraison d'une nou- velle plateforme frigorifique de 17.200 m2, située près de Tours, louée à AUCHAN pour une durée ferme de 9 ans. Cette plateforme est équipée d'une centrale pho- tovoltaïque d'une puissance de 800 kWc installée en toiture et destinée à l'autoconsommation de l'exploitant. Cet entrepôt vise une certification BREEAM Good en phase d'exploitation ; RENDEMENT ET ANR RENDEMENT 2018 2019 2020 1 Cours de l'action 43,9 77,6 83,6 fin d'exercice 2 + ou - value annuelle 3,8 33,7 6,0 de l'action 3 Dividende en € par action 1,35 1,90 2,10 de l'exercice 4 Rendement du dividende 3,1 % 2,4 % 2,5 % (4 = 3 / 1) 5 Dividende et + ou - value 5,15 35,6 8,10 annuelle de l'action (5 = 2 + 3) 6 % rendement total 13 % 81 % 10 % (6 = 5 / 1) L'ANR EPRA de reconstitution (NRV) s'établit à 73,0 € par action au 31 dé- cembre 2020 (+ 19 % sur 1 an). L'ANR EPRA de continuation (NTA) s'établit à 64,2 € par action au 31 décembre 2020 (+ 20 % sur 1 an). L'ANR EPRA de liquidation (NDV) s'établit à 63,8 € par action au 31 décembre 2020 (+ 20 % sur 1 an). Cette hausse significative de 11,70 € de l'ANR EPRA NRV par action provient du résultat net (+ 4,4 €), de la variation de valeur du patrimoine (+ 8,2 €), du paiement du dividende en numéraire (- 1,7 €) et en actions (- 0,2 €) et des droits de mutation (+ 1,0 €). OBJECTIF 2021 : CROISSANCE DE 10 % DE NOS PRINCIPAUX INDICATEURS Chiffres clés Objectifs 2021 Variation vs fin 2020 Revenus locatifs 154 € + 8 % Résultat Net Récurrent 114 M € + 10 % Revenus Net Récurrent / 74 % + 100 pdb Revenus locatifs ANR EPRA NRV/ action 80 € + 10 % LTV 53% - 100 pdb Dividende/ action 2,30 € + 10 % (soumis à l'approbation de l'AG) • En décembre, acquisition de deux plateformes logistiques d'une sur- face totale de 128.000 m2, louées aux groupes FM LOGISTIC, CORA et VIGNERON LOGISTIQUE pour des durées fermes moyennes rési- duelles de 9 ans. En parallèle, ARGAN a cédé en no- vembre 2020 à l'OPPCI Groupama Gan Logistics un portefeuille de trois plateformes logistiques d'une surface totale de 50.000 m2. ANR 7 ANR EPRA NDV en € 39,9 53,3 63,8 par action 8 ANR EPRA NRV en € 44,8 61,3 73,0 par action 9 Évolution annuelle de l'ANR 24 % 37 % 19 % EPRA NRV en % 10 Décote cours / ANR - 2 % + 27 % + 15 % droits compris (10 = 1 / 8 ) 11 Moyenne journalière 3 600 3 800 5400 des transactions nDIVIDENDE DE 2,10 € PAR ACTION, EN HAUSSE DE + 11 % L'Assemblée générale annuelle du 25 mars a approuvé le versement d'un dividende de 2,10 € par action. Ce dividende représente un taux de rendement de 2,66 % sur la base de la moyenne du cours de l'action en décembre 2020 (de 78,95 €) et un taux de distribution de 45 % des cash flows nets. Sa mise en paie- ment est prévue le 29 avril 2021. nINTENSIFICATION DU « PLAN CLIMAT » VISANT À DÉVELOPPER DES ENTREPÔTS À EMPREINTE CARBONE NEUTRE Argan souhaite intensifier la mise en œuvre du « plan climat » engagé en 2020 qui vise à construire des entrepôts PREMIUM dont l'exploi- tation aura une empreinte carbone neutre. Pour atteindre cet objectif, Argan agit sur les principales causes d'émission de CO2, en équipant les toitures de nouveaux entrepôts de centrales photovoltaïques, en amé- liorant les performances du chauf- fage et de l'éclairage et en compensant les émissions résiduelles de CO2 par la plantation d'arbres sur chacun des sites selon la méthode Miyawaki et en forêt si nécessaire pour le complément. Après ces opérations, le patrimoine construit (hors actifs immobiliers en cours de développement) s'établit à 2 990 000 m2 au 31 décembre 2020, 12 Capitalisation boursière 720 1724 1865 fin d'exercice (en M €) n PROJECTION DES OBJECTIFS 2021 Objectif 2021 comparé à 2 860 000 m2 fin 2019. Sa valorisation s'élève à 3 012 M € hors droits, soit 3 151 M € droits compris, cet objectif étant atteint avec plus d'un an d'avance sur le calendrier initialement prévu. La valorisation du patrimoine progresse ainsi de + 13 %, passant de 2 670 M € fin 2019 à 3 012 M € hors droits, faisant ressortir un taux de capitalisation à 5,05 % hors droits (4,80 % droits compris), en baisse par rapport au taux de 5,30 % hors droits du 31 décembre 2019. La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 1er janvier 2021, est de 5,7 ans (stable vs. 5,8 ans au 31 décembre 2019). Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 100 % et son âge moyen pondéré est de 9,2 ans (vs. 8,4 ans au 31 décembre 2019). nDIMINUTION DU RATIO D'ENDET- TEMENT LTV À 54 % ET BAISSE DU COÛT DE LA DETTE À 1,65 % La dette financière brute relative au patrimoine livré s'établit à 1 674 M €, incluant des prêts obligataires d'un montant de 155 M €. Après prise en compte de la tréso- rerie résiduelle, la LTV nette (Dettes financières nettes/valeur d'expertise hors droits) diminue à 54,3 % à fin 2020. La dette se compose de 56 % de taux fixes, de 39 % de taux variables cou- verts et de 5 % de taux variables. Le taux moyen de la dette au 31 dé- cembre 2020 s'inscrit en baisse à 1,65 % contre 1,70 % au 31 décembre 2019. Sa maturité est de 8,7 ans. nHAUSSE DE + 19 % DE L'ANR EPRA DE RECONSTITUTION (NRV) À 73 € PAR ACTION Conformément aux recommanda- tions actualisées de l'EPRA, ARGAN a appliqué les nouveaux standards en matière de détermination de l'actif net réévalué à compter du 1erjanvier 2020. 2005 2010 2015 2020 LTV 3,0 Mds € H.D. 3,2 Mds € H.D. 72% 67% 54% 53% ANR Valorisation Dette 4 5 Argan - AVRIL 2021 A R G A N e s t u n l o u e u r - d é v e l o p p e u r d ' e n t r e p ô t s P R E M I U M À PROPOS DE NOTRE POLITIQUE RSE Le caractère socialement responsable de la politique menée par Argan s'apprécie à travers des critères environnementaux, sociaux et de gou- vernance (ESG) détaillés ci-dessous et qui permettent d'évaluer l'impact des mesures mises en place au sein de la société ou dans l'activité de l'entreprise. des matériaux de finition (peintures, faux plafonds, revêtements de sols, etc…) ne générant pas d'émission de COV (Composés Organiques Volatils), • Les arbres plantés dans le cadre du traitement paysager sont choisis dans des essences régionales pour optimiser le bilan carbone, • La couleur claire des murs, un FLEURY-MÉROGIS (91) Puissance : 1 500 kWc CHANCEAUX (37) Puissance : 800 kWc LA CRECHE (79) Puissance : 880 kWc CESTAS (33) Puissance : 200 kWc PLAISANCE-DU-TOUCHE (31) Puissance : 6 000 kWc COMME

E NVIRONNEMENT La démarche éco-responsable et la politique de développement durable sont au cœur de la stratégie d'Argan. Le durcissement des règles environnementales applicables aux entrepôts est apprécié comme une opportunité pour la Société qui avait largement anticipé ces contraintes avec la décision prise, dès 2018, d'agir sur les principales causes d'émission du CO2, en équipant tous les nouveaux entrepôts de centrales photovoltaïques pour l'autoconsom- mation du client. CROISSY (77) Puissance : 200 kWc SAUVIAN (34) Puissance : 7 400 kWc* Courant 2020, consciente des enjeux environnementaux actuels, la Socié- té a mis en place un « Plan Climat » ambitieux ayant pour objectif : de développer des entrepôts Pre- mium à empreinte carbone neutre en phase d'exploitation, en instal- lant des centrales photovoltaïques, en proposant en option l'installation de pompes à chaleur électriques pour le chauffage et en compensant

les émissions résiduelles de CO 2 par des plantations d'arbres sur sites ou en forêt si nécessaire,

les émissions résiduelles de CO par des plantations d'arbres sur sites ou en forêt si nécessaire, et s'agissant des entrepôts exis- tants, de réduire la consommation GONDREVILLE (54) Puissance : 150 kWc STRASBOURG (67) Puissance : 1 200 kWc PUSIGNAN (69) Puissance : 100 kWc ALBON (69) Puissance : 130 kWc LAUDUN (30) Puissance : 1 400 kWc* * Injection énergétique et les émissions de CO2 en agissant notamment sur les équi- pements de chauffage et d'éclairage (renouvellement des chaudières et campagne de relamping). Au 31 décembre 2020, la Société dé- tient 12 entrepôts équipés de centrales photovoltaïques et participe ainsi activement à la sauvegarde de la planète en permettant à ses clients locataires de réduire d'environ 20 % le montant de leur facture d'élec- tricité et d'améliorer leur bilan car- bone. La production annuelle est de 20.000 MWh, permettant une réduction des émissions de CO2 de 1.200 t/an. Le Plan Climat est entré dans sa phase opérationnelle avec la li- vraison en septembre 2020 de la première cellule au bilan carbone neutre en phase d'exploitation. Ce pilote a été réalisé sur un projet de restructuration à Croissy-Beau- bourg (77). Trois leviers principaux ont été actionnés afin d'avoir un impact significatif sur le bilan car- bone : le chauffage, l'éclairage et l'installation d'une centrale photo- voltaïque. Concernant le chauffage, le choix d'une technologie pompe à chaleur en lieu et place d'une chau- dière gaz classique a été privilégié car son rendement énergétique est quatre fois supérieur à celui d'une chaudière à gaz et, à production thermique égale, les émissions de CO2, sont divisées par six en raison du passage du gaz à l'électrique comme source d'énergie. Le volet relatif à l'éclairage a été traité par LED intelligents asservis à la lumi- nosité et à la présence. Enfin, une centrale photovoltaïque installée en toiture pour l'autoconsommation du locataire dont notamment l'ali- mentation de la pompe à chaleur ainsi que la captation de CO2 par une soixantaine d'arbres adultes présents sur le site complètent le dispositif. COMME SOC IAL Environ 10.000 personnes travaillent dans les entrepôts d'Argan. La So- ciété s'attache à améliorer leur confort et leur bien-être en adoptant les mesures suivantes : • Dès la conception, sont retenus éclairage naturel important, la qua- lité de l'agencement des bureaux, le confort acoustique, l'aménagement d'espaces de stationnement réser- vés aux modes de transport doux (vélos, véhicules électriques, …) et la présence d'espaces de repos créent une ambiance favorable au bien-être, à la qualité du travail, à la productivité et à la prévention des accidents des employés des pre- neurs de nos entrepôts. Pour accompagner la croissance, les équipes d'Argan ont été renforcées et l'effectif de la Société s'élève au 31 décembre 2020 à 25 salariés à temps plein dont 5 femmes. La Société a par ailleurs mis en place différents dispositifs visant au bien-être et à la motivation de son personnel et reposant sur la performance obtenue au plan individuel et collectif : un accord d'intéressement prévoit l'attribution d'une prime au profit de l'ensemble des salariés destinée à les associer à la croissance et qui est fonction de 2 critères (la perfor- mance du développement et le taux d'occupation des immeubles),

une prime collective annuelle, fonction de la rentabilité locative et du montant des loyers générés par les nouveaux baux de développe- ment signés au cours de l'exercice, et

