ARGAN : adapte son entrepôt près de Béziers aux demande d'Aldi France

Argan, la foncière spécialisée dans le développement et la location d'entrepôts premium, a adapté son entrepôt de Sauvian (34) en développant une cellule frigorifique de 6 000 m² afin de répondre aux besoins de son nouveau client-locataire Aldi France. Cet entrepôt de 56 000 m², situé en bordure d'autoroute A9, à quelques kilomètres au sud de Béziers, a été acquis en 2017 par Argan. Il était alors exploité par le groupe Casino pour son enseigne Leader Price et était essentiellement destiné aux produits secs à température ambiante.



Le chantier d'une durée de trois mois a été mené par Ceres Ingénierie dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière. La livraison de cette nouvelle cellule s'accompagne du renouvellement du bail pour une durée de 12 années fermes entre Aldi et Argan. Par ailleurs, l'entrepôt est équipé d'une centrale photovoltaïque couvrant l'ensemble de la toiture, et délivrant environ 7 100 MWh/an.