Communiqué de presse – jeudi 3 mars 2022 – 17h45

ARGAN renforce ses équipes pour accompagner sa croissance

ARGAN, foncière spécialisée en immobilier logistique Premium aux 3,3 millions de m² de patrimoine, renforce ses équipes Asset et Property Management avec l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs. Ces recrutements vont permettre d’accompagner la croissance de l’entreprise. De nouvelles embauches sont également prévues notamment au niveau du développement.

Nicolas ROY, 43 ans, rejoint ARGAN en qualité de Senior Asset Manager. Il bénéficie d’une expérience de 20 années dans le secteur de l’immobilier d’entreprise. Il s’agit d’un retour pour Nicolas qui travaillait jusqu’en 2016 chez ARGAN en tant que Property Manager avant d’occuper différents postes chez AB SAGAX puis MILEWAY.

Yann OREAL, 47 ans, arrive pour sa part au sein de l’équipe Property Management. Il vient de passer 6 ans au sein du groupe POMONA, grossiste agroalimentaire, en tant que Gestionnaire Technique du Patrimoine.

Enfin, Maxime ORIAL, 28 ans, rejoint les équipes Property Management d’ARGAN après cinq années chez BNP PARIBAS REAL ESTATE puis WORKMAN TURNBULL en qualité de Gestionnaire Technique d’un portefeuille de locaux d’activité.

Ces trois nouveaux collaborateurs viennent enrichir les équipes Asset et Property Management d’ARGAN placées sous la direction de Frédéric LARROUMETS.

Un plan de recrutement ambitieux pour accompagner la croissance d’ARGAN

Jean-Claude LE LAN précise : « Cette campagne de recrutement s’inscrit dans la volonté d’ARGAN d’apporter une qualité de service et un maintien de son patrimoine aux standards les plus élevés. Nous avons fait, dès l’origine d’ARGAN, le choix d’assurer en interne la totalité de la relation avec nos clients-locataires. Les équipes Asset et Property Management sont désormais constituées et suffisantes en nombre pour assurer la bonne gestion de nos 3,3 millions de m². Notre regard se tourne désormais vers les futurs développements avec là encore de nouvelles embauches prévues dans la conduite de travaux et la prospection foncière et commerciale. Enfin, en lien avec notre nouveau concept Aut0nom®, l’entrepôt qui produit sa propre énergie verte, nous recherchons des spécialistes dans le domaine des énergies renouvelables et du photovoltaïque en particulier ».

Calendrier financier 2022 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

24 mars : Assemblée Générale

4 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2022

trimestre 2022 4 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2022

trimestre 2022 20 juillet : Résultats semestriels 2022

3 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2021, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,75 Mds€ et générant 162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr





Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe