Communiqué de presse – Lundi 18 juillet 2022 – 17h45



ARGAN va acquérir une plateforme logistique de 153 000 m²

dédiée aux pièces détachées automobiles

ARGAN a signé une promesse d’acquisition avec Renault Group en sale et leaseback d’une plateforme logistique de 153 000 m², sur un foncier d’environ 300 000 m², située sur la commune de FOUCHERES (89) à 110 km de Paris, au centre de trois autoroutes A19, A6, A5 constituant un barycentre idéal pour la desserte de la France et dont l’acte authentique est planifié pour octobre 2022.

Cette plateforme va faire l’objet d’un bail commercial d’une durée ferme de 12 ans avec Renault Sas, en ligne avec la pérennité long-terme de l’activité Renault Logistique Apres Vente du site qui reste inchangée par cette cession. Ce site emploie plus de 600 collaborateurs du Groupe.

Son financement va se faire selon notre schéma habituel : 30% par autofinancement et 70% par emprunt hypothécaire amortissable à taux fixe. Cet investissement va engendrer une hausse de nos revenus locatifs annualisés d’environ 4%. Grâce à cette acquisition et ses autres développements, Argan anticipe à fin décembre 2022, un patrimoine total de 3,5 millions de m², en hausse de 6% sur un an.

Construite en 2007 et conforme aux standards de ce jour, cette plateforme est divisée en 4 entrepôts juxtaposés et reliés entre eux, ce qui constitue un facteur favorable pour une éventuelle divisibilité. Ses consommations électriques sont déjà conformes aux exigences du décret tertiaire 2030.

A propos du marché des pièces détachées automobiles



Selon étude Xerfi, « Le marché de la rechange et de l’entretien automobile », Édition mai 2022

Ce marché de la pièce détachée est en croissance et s’élève à 13,5 Mds €, se partageant entre les constructeurs et les indépendants sensiblement à 50-50. Compte tenu du développement rapide des véhicules électriques, le marché de l’occasion devient une véritable industrie appelée à se structurer et à se développer.

Calendrier financier 2022 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

20 juillet : Résultats semestriels 2022

3 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier



Stéphane Saatdjian - Responsable Communication Financière

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr Aude Vayre – Relations presse



Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe