Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 18 janvier 2021

HF COMPANYL'intégrateur de solutions technologiques publiera son chiffre d'affaires annuel.ALSTOMLe spécialiste du ferroviaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.MANUTANLe spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.VIRBACLe spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires annuel.ARGANLe spécialiste des plateformes logistiques publiera ses résultats annuels.HIGH COL'expert en data marketing et communication publiera (après Bourse) sa marge brute 2020.SOITECLe spécialiste des matériaux semi-conducteur publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.BOIRONLe laboratoire pharmaceutique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.COMPAGNIE DES ALPESL'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.DAMARTEXLe distributeur de vêtements pour senior publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.GL EVENTSLe groupe spécialisé dans l'événementiel publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.GROUPE OPENLe spécialiste de la transformation industrielle et digitale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.MILIBOOLa marque digitale d'ameublement publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.OENEOLe fabricant de bouchons et de tonneaux publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SEBLe fabricant de petit électroménager publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.VETOQUINOLLe laboratoire pharmaceutique vétérinaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.REMY COINTREAULe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.