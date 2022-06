Argan : A suivre aujourd'hui

Argan a signé avec Crédit Agricole Nord de France et d’autres Caisses Régionales de Crédit Agricole un contrat de crédit à impact de 139,6 millions d'euros, dont le taux varie en fonction de la performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe. Elle sera mesurée par l’évolution de deux critères : le pourcentage de développement certifié BREEAM « very good » et le pourcentage de développement d’entrepôts « Aut0nom ».



Cet entrepôt produit sa propre énergie verte destinée exclusivement à l'autoconsommation, et permet aux exploitants de bénéficier d'une neutralité CO2 pour leur chauffage et éclairage.



Cette opération permet à Argan de refinancer un portefeuille de six entrepôts logistiques en France.



Cette étape s'inscrit dans le sillage du plan Climat, lancé en 2020 par Argan, qui a pour but la réduction des consommations d'énergie et des émissions de CO2 du parc d'entrepôts existants et des futurs développements avec Aut0nom.