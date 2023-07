Argan : A suivre aujourd'hui

Argan renforce son implantation en Normandie avec un nouveau projet en construction à Eslettes (76), à proximité de Rouen. Ce bâtiment de 4 600 mètres carrés sera exploitée par DSV Road, dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 9 ans. La foncière française spécialisée dans les entrepôts a fait son entrée sur le marché normand en 2022, avec la livraison de deux plateformes logistiques à proximité de Rouen et de Caen. Il s'agira de la seconde collaboration entre DSV et Argan, déjà propriétaire du site exploité par l'organisateur de transport et de solutions logistiques à Gennevilliers.