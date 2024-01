Argan : A suivre aujourd'hui

Argan a publié des résultats annuels 2023 en "forte progression". Les revenus locatifs de la foncière spécialiste des entrepôts affichent une hausse de 11% à 184 millions d'euros contre un objectif initial de 182 millions, tandis que son résultat net récurrent part du groupe monte de 5% à 126 millions d'euros, contre 124 millions attendus. Le dividende est de 3,15 euros au titre de l'année 2023 en hausse de 5% sur un an. Le résultat net consolidé part du groupe est négatif de 263,5 millions d’euros, "comprenant un impact de juste valeur du patrimoine de -373,2 millions".



Pour l'année 2024, Argan table sur une hausse de 7% des revenus locatifs à 197 millions d'euros. Il anticipe une hausse de 6% du résultat net récurrent part du groupe à 133 millions d'euros et un dividende par action de 3,30 euros, en progression de 5%.



"En dépit d'un changement de cycle, caractérisé notamment par une forte hausse des taux d'intérêt – récemment stabilisés – nous enregistrons à nouveau des résultats qui démontrent la solidité du modèle Argan", commente Jean-Claude Le Lan, fondateur et président du conseil de surveillance.