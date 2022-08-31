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ARGAN

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Argan : Document AMF CP. 2022DD858721

31/08/2022 | 18:21
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2022DD858721

30 août 2022

FR0010481960 - DD153043

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FREDERIC LARROUMETS, MEMBRE DU DIRECTOIRE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ARGAN

LEI : 529900FXM41XSCUSGH04

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010481960

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 93.3000 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 93.3000 Euro

VOLUME : 100.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Argan SA published this content on 31 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2022 16:20:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 119 M 119 M -
Dette nette 2022 1 784 M 1 787 M -
PER 2022 7,76x
Rendement 2022 3,26%
Capitalisation 2 113 M 2 116 M -
VE / CA 2022 23,5x
VE / CA 2023 22,3x
Nbr Employés 26
Flottant 43,8%
Graphique ARGAN
Durée : Période :
Argan : Graphique analyse technique Argan | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ARGAN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 2
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Objectif de cours Moyen 112,00 €
Ecart / Objectif Moyen 21,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Ronan Le Lan Chairman-Management Board & CEO
Francis Albertinelli Director, Chief Financial & Administrative Officer
Jean-Claude Le Lan Chairman-Supervisory Board
Florence Soulé de Lafont Member-Supervisory Board
Bernard Thévenin Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ARGAN-20.88%2 116
AMERICAN TOWER CORPORATION-13.37%117 980
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP.-16.91%73 690
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION-16.56%35 019
LAMAR ADVERTISING COMPANY-22.47%9 549
OUTFRONT MEDIA INC.-32.59%2 966