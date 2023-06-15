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Argan : Document AMF CP. 2023DD915053

15/06/2023 | 18:13
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2023DD915053

14 juin 2023

FR0010481960 - DD167168

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JEAN CLAUDE JUNIOR LE LAN, Membre du Conseil de Surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ARGAN

LEI : 529900FXM41XSCUSGH04

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010481960

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 70.5000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 70.5000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Argan SA published this content on 15 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 June 2023 16:12:02 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 -155 M -168 M -
Dette nette 2023 1 885 M 2 045 M -
PER 2023 -10,5x
Rendement 2023 4,23%
Capitalisation 1 631 M 1 770 M -
VE / CA 2023 19,1x
VE / CA 2024 18,0x
Nbr Employés 29
Flottant 43,8%
Graphique ARGAN
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Objectif de cours Moyen 94,00 €
Ecart / Objectif Moyen 32,4%
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