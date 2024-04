Argan : à la dernière place du SBF 120 après son augmentation de capital

Argan (-7,37% à 72,90 euros) figure parmi les plus fortes baisses du SBF 120 après avoir levé 150 millions d’euros. La foncière spécialiste des entrepôts a placé 2 millions d’actions nouvelles auprès d’investisseurs institutionnels français et étrangers, à un prix de 74 euros par action. Le prix représente une décote de 5,97% par rapport au dernier cours de clôture précédant l’annonce de la transaction. Les fonds recueillis serviront à un plan d'investissement de 380 millions d'euros sur la période 2024-2026.



Plus précisément, Argan a sécurisé environ 180 millions d'euros d'investissements pré-loués à livrer sur 2024, et prévoit 100 millions d'euros d'investissements supplémentaires par an en 2025 et 2026, dont 60 millions d'euros sécurisés et pré-loués à livrer sur 2025. Ces investissements devraient générer un taux de rendement moyen de 7%.



Sur cette période, son plan de cessions ciblées est désormais d'environ 180 millions d'euros à la suite de cette opération contre 380 millions auparavant.



Cette dernière permettra également d'accélérer le désendettement. Le LTV est attendu à 44% à fin 2024 contre 48% précédemment et 49,7% au 31 décembre 2023. Le ratio dette nette sur Ebitda est attendu à environ 9,5 à fin 2024, contre 11 à fin 2023.



Pour Jefferies, cette levée de fonds a aussi comme but d'éviter une dégradation de la note de crédit d'Argan.



L'augmentation de capital aura également comme incidence d'améliorer le flottant, qui devrait atteindre environ 48% du capital après l'opération, contre 44% aujourd'hui. "Afin de renforcer le flottant et la liquidité des actions, ni la famille Le Lan, ni Predica n'ont participé à l'opération", a précisé la société. En conséquence, ils détiennent respectivement 36,81% et 15,05% du capital.

Si Jefferies juge favorablement l'élargissement du flottant, il ne considère pas comme une bonne chose le fait que l'actionnaire principal ne participe pas à l'opération.



Argan anticipe une forte croissance du résultat net récurrent part du groupe dans les années à venir. La société revoit à la hausse son objectif pour la fin 2024 de 133 millions d'euros à environ 135 millions d'euros (en hausse de 7% par rapport à 2023), et vise environ 152 millions d'euros pour la fin 2025 (en hausse 13% par rapport à la fin 2024).



Enfin, la foncière spécialiste des entrepôts a confirmé son intention de proposer le versement d'un dividende de 3,30 euros par action au titre des résultats 2024, en hausse de 5% sur un an.