Argan : arrivée d'un nouveau directeur commercial

Argan a annoncé vendredi la nomination de Christophe Delachair en tant que directeur commercial, avec l'objectif d'enrichir son portefeuille clients et d'identifier de futures opportunités foncières.Il s'agit d'un retour aux sources pour ce cadre dirigeant qui avait déjà occupé des fonctions commerciales chez la société foncière française spécialisée dans l'immobilier logistique premium entre 2017 et 2021.Argan indique que son nouveau directeur du développement interviendra notamment dans sa région d'origine, la Normandie, et plus largement sur la moitié nord du pays en collaboration avec d'autres commerciaux.Son recrutement s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de croissance adaptée au nouveau contexte de marché qui prévoit de déployer plus rapidement sa force commerciale sur le terrain.Après un début de carrière chez Geofis et Dachser, deux grandes maisons du secteur, Christophe Delachair était passé chez Argan avant de rejoindre le groupe d'immobilier d'entreprise GSE en tant que directeur du développement.Malgré les turbulences macro-économiques, Argan a prévu d'investir plus de 130 millions d'euros en 2023, essentiellement via le développement de nouveaux projets.