Argan : hausse de 11% des revenus locatifs au 1er trimestre

Argan affiche des revenus locatifs de 45,2 millions d'euros sur le premier trimestre 2023, en croissance de 11%, principalement liée à l'effet année pleine des loyers générés par les développements de 2022, ainsi qu'à la révision des loyers au 1er janvier 2023.



Au cours du trimestre, la foncière a livré en mars une plateforme logistique de 38.000 m² en périphérie de Lyon, pour une durée ferme de 9,5 ans. En parallèle, elle a cédé une plateforme logistique de 20.000 m² située à Bonneuil (Val de Marne).



Argan prévoit de livrer en 2023 quatre nouveaux développements et une extension, pour un volume d'investissements de 135 millions d'euros. Concernant 2024, elle a d'ores et déjà sécurisé un volume de développement de 175 millions d'euros.



