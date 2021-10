Argan : hausse de 12% des revenus locatifs au 3ème trimestre

Argan enregistre des revenus locatifs de 40,8 ME au 3ème trimestre 2021, en progression de +12% par rapport au 3ème trimestre 2020.



A fin septembre 2021, les revenus locatifs cumulés atteignent ainsi 117 ME, en croissance de +10% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



' Cette forte croissance de 10% des revenus locatifs s'explique par l'effet année pleine des livraisons de 2020 ainsi que par les loyers générés par les développements livrés depuis le début de l'année ' indique le groupe.



