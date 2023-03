Argan vient de se voir confirmer son intégration à l'indice EPRA Europe (FTSE EPRA NAREIT EUROPE) à compter du lundi 20 mars 2023. Un important travail a été mené en interne pour valider les 6 critères permettant d'intégrer l'indice : être coté sur Euronext, avoir plus de 80% de ses revenus provenant de loyers (100% pour Argan), disposer d'une capitalisation supérieure à 270 millions d'euros (1,855 millions d'euros au 10/03/2023), mettre à disposition ses comptes en anglais, disposer d'un flottant avec des droits de vote > à 5 % et présenter une liquidité suffisante.



Le dernier critère (la liquidité) a été validé sur l'ensemble de l'année 2022. A titre d'illustration, le volume moyen journalier de titres échangés est de 20 000 (pour la période du 6 au 10 mars 2023).



Cotée depuis 2007, Argan n'a cessé de progresser depuis. Intégrée au compartiment A d'Euronext, l'action Argan fait partie des indices CAC All-Share, IEIF SIIC France et de l'EPRA à compter du 20 mars 2023. Une dynamique forte qui pourrait permettre une intégration prochaine à l'indice SBF 120.



Lancé en mai 2000, l'indice EPRA est composé des valeurs foncières les plus performantes et représentatives du secteur de l'immobilier coté en Europe.