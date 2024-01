Argan : le marché salue des résultats annuels 'solides'

Le 19 janvier 2024 à 09:46 Partager

Le titre Argan s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris, porté par la publication de résultats annuels jugés solides par les analystes.



Vers 9h30, l'action de la société foncière française gagne 1,4% dans un marché parisien en hausse d'environ 0,4%, ce qui porte à plus de 30% ses gains sur les trois derniers mois.



L'entreprise, spécialisée dans le développement et la location d'entrepôts 'premium', a fait état hier soir de revenus locatifs en hausse de 11% à 184 millions d'euros l'an dernier, à comparer avec un objectif établi à 182 millions.



Son résultat net récurrent part du groupe s'est également révélé meilleur que prévu, à 126 millions d'euros, soit une hausse de 5%, contre une prévision initiale de 124 millions.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF, qui affichent une opinion 'surperformance' sur la valeur avec un objectif de cours de 92 euros, évoque une 'publication légèrement au-dessus des attentes et encourageante'.



Dans son communiqué, Argan explique que sa performance financière 'excellente' en 2023 lui permet de fixer des objectifs 2024 ambitieux.



Pour 2024, l'entreprise dit viser des revenus locatifs en hausse de 7% à 197 millions d'euros, pour un résultat net récurrent part du groupe de 133 millions d'euros, en progression de 6%.



Les équipes de Degroof Petercam, qui avaient déjà une recommandation d'achat sur le titre qu'elles considéraient comme l'un de leurs 'top picks' au sein du secteur (valeur préférée), indiquent ce matin l'avoir désormais inclus sur leur liste de valeurs privilégiées (preference list).



'Malgré un endettement élevé, les perspectives d'Argan demeurent prometteuses grâce à un pipeline de développements soutenu et une dette bien gérée (composée à 95% de taux fixe avec une maturité moyenne de 5,8 ans)', estime la banque d'investissement belge.



Après avoir porté son dividende 2023 à 3,15 euros, soit une augmentation de 5%, la foncière prévoit de l'accroître encore de 5% cette année, pour le porter à 3,30 euros par action.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.