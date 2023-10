Argan : livraison d'un nouveau site près de Lyon

Argan fait part de la livraison d'un nouveau site de 15000 m² sur la commune de Mionnay (Ain), immeuble loué à Coverguard, acteur majeur sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI), dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de neuf ans.



Ce nouveau site, particulièrement attractif pour les activités de transport et de logistique, est situé sur un parc d'activité à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Lyon. Il bénéficie d'un accès direct à l'autoroute A46, la Rocade Est lyonnaise.



Le bâtiment est constitué de deux cellules de stockage et de préparation de commandes d'environ 6500 m² chacune, et d'un bloc de bureaux de 1500 m². Il accueille les activités logistiques, mais également le nouveau siège de Coverguard.



