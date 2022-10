Argan : livre une plateforme logistique de 14 000 m² à proximité du Havre

Argan, la foncière française spécialisée en immobilier logistique Premium, a livré en septembre pour Didactic une nouvelle plateforme de distribution de 14 000 m² dans le cadre d'un bail long terme de 12 ans fermes sur le territoire de Caux Seine agglo. Ce nouveau bâtiment de 14 000 m² se situe à St-Jean-de-la-Neuville (76) sur le territoire de Caux Seine agglo, à une trentaine de kilomètres du port du Havre. C'est Didactic, société normande actuellement basée à Etainhus, à une quinzaine de kilomètres, qui a pris possession de ce bâtiment développé sur-mesure.



Ce bâtiment est floqué aux couleurs de cette ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique dédiés à la prévention des risques infectieux.



Ce site devient le centre névralgique de Didactic en regroupant la totalité des activités de l'entreprise avec l'installation du siège social sur les 1 400 m² de bureaux et d'une unité de production de 2 000 m². Le solde du programme, soit environ 10 600 m², est dédié aux activités logistiques.



Un programme de recrutement d'une trentaine de personnes a été lancé. Ces nouveaux collaborateurs viendront s'ajouter à ceux qui feront le transfert depuis l'ancien site d'Etainhus.

Argan et Didactic sont mutuellement engagés dans le cadre d'un bail de 12 années fermes, preuve de la vision à long terme de cette implantation.



En ligne avec les engagements communs des deux entreprises, ce nouveau développement est certifié Breeam Very Good.



A la suite du projet Didactic, Argan a décidé de lancer une seconde tranche sur ce site avec l'aide de Caux Seine développement, l'agence de développement économique de Caux Seine agglo.



Ce nouveau programme, à commercialiser, et dont les autorisations administratives sont aujourd'hui obtenues et purgées, permettra de développer 12 700 m² disponibles à la location sur un terrain de 3,7 hectares.