Argan : A suivre aujourd'hui

Au deuxième trimestre 2021, Argan a enregistré des revenus locatifs de 38 millions d’euros, en progression de 10% par rapport à la même période en 2020. « Cette forte croissance est le résultat de l’effet année pleine des loyers générés par les développements de l’année 2020 ainsi que les loyers des livraisons du 1er semestre 2021 », a expliqué la foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts Premium.



Sur le semestre écoulé, les revenus locatifs atteignent ainsi 76,2 millions d'euros, en croissance de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent et en ligne avec l'objectif initial de 154 millions d'euros pour 2021.



Au 30 juin 2021, le patrimoine locatif de la foncière s'établit ainsi à 3,1 millions de mètres carrés et le taux d'occupation est désormais de 99% en raison de la vacance locative du site situé en région Parisienne à Ferrières (77), (vacant depuis le 30 avril).