Argan : nouvel entrepôt loué à Decathlon

Aujourd'hui à 16:08

Argan confirme son partenariat avec Decathlon en accompagnant l'enseigne d'articles de sport dans son développement avec un nouveau site logistique de 19.000 m² sur la commune de Montbartier, au nord de Toulouse.



Le bâtiment, intégrant le système Aut0nom qui lui permet de produire et de consommer sa propre énergie verte, accueille les équipes de Decathlon précédemment installées sur la commune de Castelnau d'Estrétefonds, à une quinzaine de kilomètres.



Sur la zone logistique de Montbartier, Argan a ouvert à la commercialisation une seconde phase de 17.000 m². Les autorisations administratives ayant d'ores et déjà été obtenues, elle sera disponible 12 mois seulement après la signature d'un bail en état futur d'achèvement.



