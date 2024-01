ARGAN : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Argan et relève son objectif de cours de 80 à 92 euros, mettant en avant une meilleure visibilité de la foncière spécialisée dans la logistique pour mettre en oeuvre sa stratégie.



'Les chiffres 2023 préliminaires publiés par Argan sont encourageants, notamment en ce qui concerne la valorisation des actifs et reflètent la poursuite d'une bonne dynamique commerciale pour la société sur le segment de la logistique en France', souligne-t-il.



S'agissant du RNR par action (publication prévue le 18 janvier après Bourse), le bureau d'études table toujours sur 5,40 euros en 2023 (+3,4%), et indique anticiper une croissance de +4,9% à 5,66 euros pour l'année qui commence.



