Argan : première partie d'exercice favorable

Le 02 juillet 2024 à 16:11

Argan gagne 1,22% à 74,90 euros après l’annonce de revenus au premier semestre dans la lignée de ses prévisions annuelles. La foncière française spécialisée dans la location d’entrepôts a enregistré une hausse de 8% des revenus locatifs à 98 millions d’euros. " Cette croissance provient essentiellement de la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier 2024 et de l’effet année pleine des livraisons de 2023, complété par les livraisons de 2024 ", a expliqué la société. Ils ont progressé de 9% au deuxième trimestre.



Au total, Argan a engagé près de 180 millions d'euros de développements pour 170 000 mètres carrés en 2024, avec un rendement moyen approchant 7%.



" La moitié des projets 2024 est déjà financée par des prêts hypothécaires amortissables. Nous comprenons que l'autre moitié sera financée par des ventes d'entrepôts en 2024 et par l'augmentation de capital de 150 millions d'euros annoncée en avril dernier ", explique Invest Securities.



Comme annoncé, dans le cadre d'un plan de cessions d'environ 180 millions d'euros pour la période 2024-2026, la foncière prévoit d'en réaliser environ 78 millions d'euros cette année, avec 18 millions d'euros d'ores et déjà réalisés au deuxième trimestre. Un solde de l'ordre de 60 millions d'euros prévu au cours du deuxième semestre.



Enfin, Argan a confirmé son objectif de 197 millions d'euros, soit une croissance de 7% des revenus locatifs en 2024.



" La publication ne recèle pas de surprise mais elle conforte un peu plus les objectifs très crédibles communiqués en avril dernier ", a commenté Invest Securities. Argan cible un taux de croissance annuel moyen des revenus locatifs de 7% entre 2024-2026. Le résultat net récurrent part du groupe est attendu à environ 135 millions d'euros cette année, en hausse de 7%, et à 152 millions d'euros pour la fin 2025.