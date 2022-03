Argan : renforce ses équipes pour miser sur la croissance

Argan annonce un renforcement de ses équipes Asset et Property Management avec l'arrivée de trois nouveaux collaborateurs.

Ainsi, Nicolas Roy rejoint la société en qualité de Senior Asset Manager. Il bénéficie d'une expérience de 20 années dans le secteur de l'immobilier d'entreprise.



Yann Oreal rejoint l'équipe Property Management. Il vient de passer 6 ans au sein du groupe POMONA, grossiste agroalimentaire, en tant que Gestionnaire Technique du Patrimoine.



Enfin, Maxime Orial rejoint les équipes Property Management d'Argan après cinq années chez BNP Paribas Real Estate puis Workman Turnbull en qualité de gestionnaire technique d'un portefeuille de locaux d'activité.



Ces trois nouveaux collaborateurs viennent enrichir les équipes Asset et Property Management d'Argan placées sous la direction de Frédéric Larroumets.



